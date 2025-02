London, 3. februarja - Joan Collins bo zaigrala v vlogi Wallis Simpson v novem biografskem filmu. Režijo filma s trenutnim naslovom The Bitter End, pred tem je bil znan pod naslovom In Bed with the Duchess, bo prevzel Mike Newell. Film bo prikazal zadnja leta življenja Wallis Simpson, ki je umrla leta 1986 v Parizu, stara 89 let, poroča Guardian.