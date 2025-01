Ljubljanska borza: SBI TOP teden zaključil nad ravnjo 1900 točk

Ljubljana, 31. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes okrepil za 1,35 odstotka in se ustavil pri 1924,44 točke. S tem je na najvišji ravni po pomladi 2008. Skupni promet je dosegel 3,58 milijona evrov. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so k skupnemu prometu prispevale 1,58 milijona evrov.