Celje, 31. januarja - Poljski nogometaš Lukasz Bejger je nova okrepitev slovenskega prvoligaša Celja. Kot so danes sporočili iz kluba, so se Celjani s Slaskom iz Vroclava dogovorili za prestop 23-letnega branilca, ki je z novo sredino sklenil pogodbo do konca junija 2027.