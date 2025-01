Akcijo zapisovanja opravljenih dobrih del širijo tudi izven Koroške

Dravograd, 31. januarja - Pri Rotary klubu Slovenj Gradec so akcijo, s katero spodbujajo otroke, da na listek zapišejo ali narišejo dobra dela, ki so jih opravili, poimenovali Podari trenutek. Po uspešnem prvem krogu so decembra lani začeli drugi krog akcije, vsem koroškim osnovnim šolam pa so se pridružile tudi nekatere osnovne šole od drugod.