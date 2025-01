Ekološko društvo opozarja na sodelovanje EPK s cementarno

Ljubljana, 31. januarja - Društvo Eko Anhovo in dolina Soče opozarja, da kulturne institucije sprejemajo finančna sredstva cementarne, ki ima po njihovih navedbah dolgo zgodovino onesnaževanja. Izpostavilo je sodelovanje EPK in cementarne Alpacem in izrazili pričakovanje, da bo ekipa EPK prekinila odvisnost od tuje korporacije.