Sežana, 31. januarja - Policisti so obravnavali 41-letnega moškega, ki je v Sežani skozi okno vstopil v stanovanje, z nožem porezal žensko in pobegnil. Poleg oškodovanke je napadel tudi njeno hči, ki jo je poskušala braniti. Ženska je lažje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Koper.