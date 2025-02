Začenjata se preventivni akciji za večjo varnost pešcev in zbranost voznikov med vožnjo

Ljubljana, 3. februarja - Agencija za varnost prometa (AVP) in policija bosta danes začeli preventivni akciji Bodi viden, bodi previden in Osredotoči se na cesto. Akciji za večjo varnost pešcev in zbranost voznikov med vožnjo bosta potekali istočasno, in sicer do nedelje. V tem času bo policija izvajala poostren nadzor nad pešci in vozniki, so sporočili.