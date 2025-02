V veljavi začasni sporazum o trgovini med EU in Čilom

Ljubljana, 1. februarja - S februarjem je začel veljati začasni sporazum o trgovini med EU in Čilom. Ta nadomešča trgovinski del pridružitvenega sporazuma in bo veljal do začetka veljavnosti naprednega okvirnega sporazuma med EU in Čile. Začasni sporazum za gospodarske subjekte prinaša spremembo pravil o poreklu blaga med EU in Čile.