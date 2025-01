Slovenija v skupini držav s pozivom Bruslju za zaščito volitev v Evropi pred tujim vmešavanjem

Bruselj/Ljubljana, 31. januarja - Dvanajst članic EU, med njimi Francija in Nemčija, pa tudi Slovenija, je danes v pismu, ki so ga naslovile na Evropsko komisijo, opozorilo na naraščajoče grožnje tujega vmešavanja. Bruselj so pozvale, naj odločno ukrepa za zaščito integritete volilnih procesov v evropskih državah.