Rusa po smrti sorodnikov med 66-dnevno plovbo na napihljivem čolnu obtožili malomarnosti

Moskva, 31. januarja - Rusko tožilstvo je moškega, ki je preživel 66 dni v napihljivem čolnu na morju na daljnem vzhodu Rusije, obtožilo malomarnosti, ki je vodila v smrt brata in nečaka, ki sta bila sopotnika v čolnu, so danes sporočili preiskovalci. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do sedem let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.