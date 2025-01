Portorož, 31. januarja - Glavni izzivi gradbeništva so kakovost izvedbe del ter protipotresna, popoplavna in energetska obnova, panogo še vedno pesti pomanjkanje kadra, so ugotavljali na današnjem strokovnem srečanju sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v Portorožu.