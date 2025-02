V Picassovem muzeju v Malagi razstava njegovih skic

Malaga, 2. februarja - V Picassovem muzeju v Malagi na razstavi Picasso: The Royan Sketchbooks predstavljajo osem zvezkov z risbami, skicami, gvaši in pesmimi iz časa, ko je med drugo svetovno vojno bival v francoskem mestu Royan. Risal je predvsem tihožitja, portrete in ženske figure. Dela ponujajo vpogled v Picassovo življenje in raznovrstnost njegovega ustvarjanja.