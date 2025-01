Polnopravno članstvo Slovenije v Cernu prinaša številne nove priložnosti

Ljubljana, 31. januarja - Slovenija je na pragu polnopravnega članstva v Cernu, ki ponuja raziskovalno infrastrukturo za prebojna odkritja v osnovni fiziki in na drugih znanstvenih področjih. Priložnosti prinaša za družbo in podjetja, ki preko projektov povečujejo ugled slovenskega inovacijskega ekosistema, so poudarili na posvetu Slovenija in Cern.