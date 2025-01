Policija v Sežani preiskuje gradbena projekta in odlaganje odpadkov

Sežana, 31. januarja - Občino Sežana so prejšnji teden obiskali policisti, ki so prejeli ovadbe zaradi dveh projektov še iz prejšnjih županskih mandatov. Kot danes poročajo Primorske novice, gre za reflektorje na nogometnem stadionu in gradnjo kanalizacije. Policija in inšpekcija preiskujeta tudi odlaganje odpadkov v občini, je v četrtek poročala TV Slovenija.