Ljubljanska borza v zelenem, s Krko skoraj milijon evrov prometa

Ljubljana, 31. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes večinoma višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 1,02 odstotka. Najbolj se dražijo delnice Petrola in NLB. Najprometnejše so delnice Krke, s katerimi je bilo dopoldne za skoraj milijon evrov poslov, njihov tečaj pa je ostal nespremenjen.