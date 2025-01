Ministrstvo za kulturo išče gostinskega najemnika za prostore pri gradu Snežnik

Stari trg pri Ložu, 31. januarja - Ministrstvo za kulturo je razpisalo javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskih prostorov na pristavah gradu Snežnik, kamor sodijo poslovni prostori in zunanje površine na območju državnega kulturnega spomenika. Tamkajšnji prebivalci so namreč ustanovili civilno iniciativo in ministrstvo pozvali k odprtju 20 let zaprte grajske pristave.