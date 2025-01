SDS v novem predlogu s popravki glede najemnin za stanovanja za poplavljence

Ljubljana, 31. januarja - Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila nov predlog novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V njem za upravičence do dodelitve neprofitnih stanovanj predlaga brezplačne najemnine, in sicer za obdobje najmanj 36 mesecev od sklenitve pogodbe o najemu.