Izraelska vojska napadla lokacije Hezbolaha v dolini Beka

Jeruzalem, 31. januarja - Izraelska vojska je danes sporočila, da je ponoči napadla več ciljev šiitskega gibanja Hezbolah v dolini Beka v Libanonu. Po njenih navedbah so napadli lokacijo za proizvodnjo in razvoj orožja ter več lokacij na meji s Sirijo za tihotapljenje orožja v Libanon. Libanonsko ministrstvo za zdravje poroča o dveh smrtnih žrtvah in desetih ranjenih.