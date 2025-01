Izteka se Trumpov rok Kanadi, Mehiki in Kitajski glede carin

Washington, 31. januarja - Svetovno gospodarstvo se pripravlja na posledice, ki bi jih prinesla uvedba dodatnih carin za največje trgovinske partnerice ZDA - Kanado, Mehiko in Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč dejal, da bo s februarjem za Kanado in Mehiko, če ne bosta naredili konec nezakonitim migracijam in pretoku fentanila, uvedel 25-odstotne carine.