ZD Trebnje in občine ustanoviteljice v sporu glede dodatnega kadra in plače direktorice

Trebnje, 31. januarja - Na Dolenjskem je prišlo do spora med občinami ustanoviteljicami in ZD Trebnje. Svet ustanoviteljic direktorici Karmen Lukše očita nestrokovno utemeljitev potreb po dodatnem kadru in njeno uvrstitev v 50. plačni razred brez ustreznih soglasij. Direktorica odgovarja, da glede kadra ni še nič dokončnega, glede plače pa da je potrebno soglasje dobila.