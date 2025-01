London, 31. januarja - V 79. letu starosti je umrla britanska pevka in igralka Marianne Faithfull, poročajo tuje tiskovne agencije. Njena prva uspešnica iz leta 1964 As Tears Go By, izvedena z lirično melanholičnim glasom, je nakazala temnejšo plat britanskega popa, ki je takrat osvajal svet z igrivimi melodijami skupin The Beatles in Rolling Stones.