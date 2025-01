Na Ljubnem ob Savinji gradnja prvih hiš za poplavljene družine

Ljubno ob Savinji, 31. januarja - Podjetje Rihter je začelo gradnjo treh hiš za poplavljene družine na Ljubnem ob Savinji. Prvi poplavljenci se bodo lahko vselili v prvi polovici letošnjega leta, so za STA pojasnili v ljubenski družbi. Kmalu bodo začeli gradnjo tudi v drugih občinah Zgornje in Spodnje Savinjske doline ter v Škofji Loki, so dodali.