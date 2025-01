Cleveland pokopal Hawks, Lakers porazili Wizards

Los Angeles, 31. januarja - Darius Garland je proslavil svoj vpoklic na tekmo vseh zvezd severnoameriške košarkarske lige NBA s 26 točkami, ko so Cleveland Cavaliers visoko ugnali Atlanto Hawks s 137:115 in povečali prednost pri vrhu vzhodnega dela lige. Los Angeles Lakers so prav tako nadigrali Washington Wizards s 134:96.