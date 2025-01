Senat potrdil Douga Burguma na položaj notranjega ministra ZDA

Washington, 31. januarja - Ameriški senat je v četrtek z 79 glasovi proti 18 potrdil nekdanjega guvernerja Severne Dakote na položaj ministra za notranje zadeve ZDA. V pristojnosti notranjega ministra so javna zemljišča, kot so nacionalni parki, na katerih bo Doug Burgum uresničeval agendo predsednika Donalda Trumpa za okrepitev pridobivanja nafte, premoga in plina.