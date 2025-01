Kristjan Čeh in Maja Bedrač športnika leta 2024 Mestne občine Ptuj

Ptuj, 30. januarja - V Dominikanskem samostanu so s prireditvijo počastili najboljše ptujske športnice, športnike, ekipe, trenerje, zaslužne športne delavce, nadarjene mlade športnike, državne prvake in druge. Naziva športnika in športnice leta 2024 Mestne občine Ptuj sta postala atleta Kristjan Čeh in Maja Bedrač.