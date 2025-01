Gorenjska avtocesta ponovno odprta in prevozna med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Avstriji

Radovljica, 30. januarja - Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice dveh prometnih nesreč, ki sta se zgodili okoli poldneva, in je ponovno odprta in prevozna med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Avstriji, poroča prometnoinformacijski center. V nesreči so bila udeležena tri tovorna in dve osebni vozili, po podatkih policije pa ni bil nihče poškodovan.