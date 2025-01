Celjani izgubili po podaljšku, Jeseničani visoko zmagali

Ljubljana, 30. januarja - V alpski hokejski ligi sta slovenska kluba danes dosegla polovičen izkupiček. Celjani so igrali zadnjo domačo tekmo rednega dela in po podaljšku klonili proti Kitzbühlu s 3:4 (1:1, 1:0, 1:2; 0:1), Jeseničani pa so v gosteh premagali Merano s 7:2 (3:1, 2:1, 2:0).