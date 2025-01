V Centru Rog pregledna razstava o delu arhitekta Borisa Podrecce

Ljubljana, 31. januarja - V Centru Rog bodo popoldne odprli pregledno razstavo o enem najvidnejših arhitektov našega časa Borisu Podrecci. Pripravili so jo pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljana ob njegovem 85. življenjskem jubileju. Prav toliko njegovih del so uvrstili tudi na postavitev, ki bo pod naslovom Delto reke spremeniti v morje na ogled do 15. marca.