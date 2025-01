Inšpektorat za delo: Sektor za prednostno odzivanje s prvimi rezultati

Ljubljana, 30. januarja - Sektor za prednostno odzivanje, ki so ga oktobra lani vzpostavili na Inšpektoratu RS za delo, je doslej obravnaval prek 30 zavezancev, pri tem pa izdal 80 prekrškovnih in 60 upravnih ukrepov, so objavili na inšpektoratu. Časnik Delo je sicer ta teden poročal, da so v sindikatu zaradi te enote, v kateri vidijo le populističen ukrep, nejevoljni.