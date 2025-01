Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za NLB in Krko

Ljubljana, 30. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,63 odstotka na 1898,77 točke. Ob tem so več kot en odstotek pridobile delnice Krke, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Borzni posredniki so sklenili za tri milijone evrov poslov, od tega z delnicami NLB in Krke 1,4 milijona evrov oz. milijon evrov.