Glas ljudstva: Vlada uresničila 12 od 122 zavez civilni družbi

Ljubljana, 30. januarja - Vlada je do zdaj izpolnila 12 od 122 zavez, ki jih je pred državnozborskimi volitvami leta 2022 dala civilni družbi, so na današnji predstavitvi tretjega poročila uresničevanja zavez pojasnili predstavniki iniciative Glas ljudstva. Opozorili so, da 57 zavez ostaja v izvajanju, in vlado pozvali, da jih pravočasno izpolni.