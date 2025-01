Vlada sprejela predlog za uvedbo državnega praznika dneva znanosti

Ljubljana, 30. januarja - Vlada je sprejela predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki kot nov državni praznik uvaja dan znanosti, ki bo 10. novembra. Praznik, ki je namenjen približevanju znanosti širši javnosti, ne bo dela prost dan, so po seji vlade sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.