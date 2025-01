Rdeča luč predlogu novele zakona o osnovni šoli

Ljubljana, 30. januarja - DZ je danes sklenil, da predlog novele zakona o osnovni šoli, ki na predlog poslanske skupine SDS določa uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike v vse razrede osnovne šole, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog je podprlo 26 poslank in poslancev SDS in NSi, 48 iz Svobode, SD in Levice pa jih je bilo proti.