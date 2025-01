V Svobodi ostro obsojajo grožnje njihovi poslanki Vonta

Ljubljana, 30. januarja - V Gibanju Svoboda obsojajo nedavne grožnje s smrtjo, ki jih je bila deležna njihova poslanka in predsednica preiskovalne komisije DZ o sumih nezakonitega financiranja političnih strank Tamara Vonta. Policija izvaja aktivnosti za njeno varovanje, v Svobodi pa poudarjajo, da so takšne grožnje nesprejemljive in nimajo mesta v demokratični družbi.