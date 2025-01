Študenti začeli dvodnevni pohod iz Beograda v Novi Sad

Beograd, 30. januarja - Beograjski študenti so se danes odpravili na dvodnevni pohod iz prestolnice v Novi Sad, kjer bodo v soboto obeležili tri mesece od tragedije na železniški postaji. Srbske javne osebnosti so predstavnike EU v odprtem pismu pozvale k podpori evropske Srbije, na proteste so se odzvali tudi v Moskvi. Študentom se medtem pridružujejo nove skupine ljudi.