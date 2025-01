Poslanci potrdili vmesno poročilo preiskovalne komisije o sumu vpletanja politike v delo policije

Ljubljana, 30. januarja - Poslanci DZ so danes potrdili bistvene ugotovitve poročila preiskovalne komisije, ki preiskuje sume vpletanja politike v delo policije. Za je glasovalo 44, proti pa 32 poslancev, vzdržanih jih je bilo pet. Potrdili so tudi predlagan sklep iz vmesnega poročila, ki med drugim prinaša ukrepe zoper Boštjana Lindava in Tatjano Bobnar.