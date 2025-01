Letalske nesreče v Washingtonu verjetno ni preživel nihče

Washington/Moskva, 30. januarja - Trčenja potniškega letala s 64 ljudmi na krovu in vojaškega helikopterja s tremi nad Washingtonom v sredo verjetno ni preživel nihče, so danes sporočili ameriški gasilci. Po njihovih navedbah so iz reke Potomac, kamor sta po trčenju padla tako letalo kot helikopter, doslej potegnili 28 trupel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.