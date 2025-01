Evropska komisija vzpostavila novo vozlišče za biotehnologijo in bioproizvodnjo

Bruselj, 30. januarja - Evropska komisija je danes vzpostavila novo vozlišče za biotehnologijo in bioproizvodnjo, in sicer z namenom da bi podprla podjetja, zlasti zagonska ter mala in srednja podjetja, pri uvajanju inovativnih izdelkov na trg EU in povečanju njihove konkurenčnosti. Vozlišče bo podjetjem pomagalo tudi pri dostopanju do podpor EU.