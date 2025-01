Poslanec Svobode Novak se pridružuje Logarju, v DZ se obeta nova poslanska skupina

Ljubljana, 30. januarja - Poslanec Svobode Tine Novak je svojo poslansko skupino obvestil, da iz nje izstopa, so potrdili v Svobodi. Pridružuje se predsedniku Demokratov Anžetu Logarju. V DZ je tako že romalo obvestilo o ustanovitvi nove poslanske skupine, ki jo bosta ob Logarju torej sestavljala še Novak in poslanka Eva Irgl, so za STA potrdili v kabinetu predsednice DZ.