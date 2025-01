V operaciji Europola več kot 400 aretacij zaradi trgovine s ponarejenimi zdravili

Haag, 30. januarja - Preiskovalci iz več držav so pod vodstvom Europola aretirali 418 osumljencev v operaciji proti trgovini s ponarejenimi zdravili in prepovedanimi snovmi, so danes sporočili iz evropskega policijskega urada. Ob tem so potrošnike pozvali k posebni previdnosti pri tovrstnih spletnih nakupih.