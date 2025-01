Celjski kriminalisti v ZD Žalec preiskali korupcijska kazniva dejanja

Celje/Žalec, 30. januarja - Celjski kriminalisti so zaključili preiskavo sumov storitve 31 korupcijskih kaznivih dejanj sprejemanja in dajanja daril. Zaradi teh kaznivih dejanj v javnem zdravstvenem zavodu so kazensko ovadili 15 fizičnih in šest pravnih oseb, je povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na PU Celje Ervin Stojnšek. Gre za Zdravstveni dom (ZD) Žalec.