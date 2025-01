Za uboj partnerja v Kočevju sodišče izreklo sedem let zapora

Ljubljana, 30. januarja - Ljubljansko sodišče je danes Majo Nosan obsodilo na sedem let zapora, ker je junija lani v Kočevju v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti do smrti zabodla partnerja. Obtožena je poudarila, da dejanje, ki se ga slabo spominja, obžaluje, a da je bil partner večkrat nasilen do nje. Tožilstvo je predlagalo osem let zapora. Sodba še ni pravnomočna.