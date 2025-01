NLB z donacijo oddelku za reproduktivno medicino UKC Maribor

Maribor, 30. januarja - NLB je v decembrskem prazničnem času skupaj z družbo Mastercard izvedla dobrodelno kampanjo, v okviru katere je ob vsakem nakupu, pri katerem so stranke uporabile storitev NLB SMS obroki, prispevala evro oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo UKC Maribor. Danes so simbolno predali donacijo v višini 50.000 evrov.