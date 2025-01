Radovljica, 30. januarja - Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri tovorna in dve osebni vozili, po prvih podatkih pa v njej ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Avtocesta je zaradi ogleda kraja prometne nesreče zaprta med Radovljico in Lescami proti Avstriji.