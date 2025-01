OZS pričakuje pomoč pri omrežnini tudi za gospodarstvo

Ljubljana, 30. januarja - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pravijo, da je novi način obračunavanja omrežnine prizadel številne obrtnike in podjetnike, s tem pa da so ogrožena tudi podjetja in delovna mesta. Razočarani so, da zakon, ki ga bo danes obravnaval DZ, ne zajema tudi pomoči gospodarstvu, in vlado pozivajo, naj jo zagotovi.