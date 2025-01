V Vuzenici o izkušnjah podjetniškega usposabljanja pod okriljem RRA Koroška

Vuzenica, 30. januarja - Štirimesečni program podjetniškega usposabljanja pod okriljem RRA Koroška zaključuje 10. skupina z 11 udeleženci, katerih del je danes v Vuzenici predstavil izkušnje. Povedali so, da so z usposabljanjem prejeli veliko strokovnega znanja, izpilili podjetniške zamisli ter pridobili ogromno spodbude in samozavesti. Nekateri so že stopili na trg.