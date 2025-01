Italijanska vplivnica obtožena goljufije pri oglaševanju dobrodelnih izdelkov

Rim, 30. januarja - Tožilstvo v Milanu je italijansko vplivnico Chiaro Ferragni obtožilo prevare pri promociji in prodaji božičnih kolačev in čokoladnih velikonočnih jajc, so v sredo sporočili njeni odvetniki. Vplivnica obtožbe zavrača in napoveduje, da bo dokazala svojo nedolžnost. Sojenje se bo začelo septembra, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.