Sporočilo uredništvom - odpoved današnjega predavanja nekdanjega poslanca v avstrijskem parlamentu in nekdanjega častnega konzula RS v Celovcu Karla Smolleja

Ljubljana, 30. januarja - Današnje predavanje nekdanjega poslanca v avstrijskem parlamentu in nekdanjega častnega konzula RS v Celovcu Karla Smolleja o političnem razvoju in dogodkih med Slovenci na Koroškem po letu 1945, ki je bilo napovedano ob 13. uri v Arhivu RS na Poljanski cesti 40 zaradi bolezni predavatelja odpade, so sporočili Kluba koroških Slovencev v Ljubljani.