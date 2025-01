Ljubljana, 30. januarja - Skupna izjava za medije po jutranjem požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja bo danes ob 12. uri pred dijaškim domom na Poljanski 26, sodelovali bodo sodelavec oddelka za zaščito in reševanje Mol Luka Novak, sodelavec Gasilske brigade Ljubljana Robert Okorn in ravnatelj Dijaškega doma Ivana Cankarja Šemso Mujanović, so sporočili iz Mola. (STA)