Frankolovo, 30. januarja - V prometni nesreči, ki se je zgodila v jutranjih urah zunaj naselja Globoče, je umrl 74-letni voznik osebnega vozila. Voznik je vozil v smeri Frankolovega in na ravnem delu ceste zapeljal z vozišča na travnik in trčil v brežino ob cesti, so sporočili s Policijske uprave Celje.